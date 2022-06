Nationalmannschaft Lionel Messi bedauert Italiens Fehlen bei der WM 2022

Dass sich die italienische Nationalmannschaft nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnte, kam für Lionel Messi überraschend. Der siebenmalige Ballon d'Or-Sieger hatte die Azzurri als einen der Titelfavoriten für die WM in Katar auf dem Zettel.

"Sie sind Europameister und wären WM-Favoriten gewesen, wenn sie dabei gewesen wären", erklärte Messi im Interview mit TyC Sports vor dem Länderspiel der argentinischen Nationalmannschaft gegen Italien um den CONMEBOL-UEFA Cup of Champions (3:0 für Argentinien).

Die Squadra Azzurra wurde in ihrer WM-Qualifikationsgruppe nur Zweiter hinter der Schweiz und musste in die Playoffs. Trotz drückender Überlegenheit verlor die Mannschaft von Coach Roberto Mancini gegen Nordmazedonien. Der amtierende Europameister fehlt nun in Katar.

"Es ist verrückt, dass sie die Euro gewonnen haben und nicht bei der Weltmeisterschaft dabei sind", erklärt Messi. Dass Italien nach 2018 erneut eine WM verpasst, sei "sehr schade", so der Superstar von Paris Saint-Germain.