Lionel Messi bei der WM 2026 dabei? Das sagt sein Nationaltrainer

Wenn die Albiceleste in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ihren Titel verteidigen will, könnte La Pulga dabei sein. Daran glaubt kein Geringerer als Argentiniens WM-Erfolgstrainer Lionel Scaloni.

"Ich denke, Messi kann es bis zur nächsten Weltmeisterschaft schaffen", erklärt Scaloni laut dem argentinischen TV-Sender TyC Sports und betont: "Die Türen werden ihm immer offen stehen."

Bei den Titelkämpfen in Amerika wird Messi 39 Jahre alt sein. Das weiß auch Scaloni, der zu bedenken gibt: "Es wird viel davon abhängen, was er will, was im Laufe der Zeit passiert, ob er sich gut fühlt."

Verwendete Quellen: TyC Sports