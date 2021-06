Nationalmannschaft : Lionel Messi: "Das erste Spiel ohne Diego – etwas Besonderes"

"Es ist etwas Besonderes, da es das erste Spiel ohne Diego war. Es wäre schön gewesen, wenn die Zuschauer im Stadion bei seiner Ehrung hätten dabei sein können, aber das, was zurzeit in unserem Land und auf der ganzen Welt passiert, ist kompliziert", betonte der sechsfache Weltfußballer.

Vor dem Anpfiff liefen die argentinischen Spieler mit einem Maradona-Bild auf der Brust und der 10 als Rückennummer aufs Feld. Zudem wurde vor dem Estádio Único, in der Diego-Maradona-Straße, eine fünf Meter hohe Bronze-Statue von Dieguito enthüllt.

Durch das Remis steht die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni mit 11 Punkten auf dem 2. Platz hinter Brasilien. Am nächsten Dienstag spielen Messi & Co in Barranquilla gegen Kolumbien erneut in der WM-Qualifikation.