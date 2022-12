Lionel Messi für WM 2026 eingeplant

Im diesjährigen WM-Endspiel trug Lionel Messi (35) seine Argentinier unter anderem durch zwei Treffer zum Turniersieg über Frankreich. Damit die Albiceleste ihren Titel verteidigt, will Coach Lionel Scaloni (44) seinen Kapitän auch bei der kommenden Endrunde mit an Bord haben.

"Es ist notwendig, ihm einen Platz bei der nächsten Weltmeisterschaft zu sichern", erklärte Scaloni der Mundo Deportivo in Bezug auf Messi. "Er hat sich das Recht verdient, selbst entscheiden zu können, was er mit seiner Fußballkarriere und in dieser argentinischen Mannschaft anfangen soll."

Messi, der nach dem WM-Finale zum Spieler des Turniers gekürt wurde, bewies in Katar, dass er auch noch im hohen Alter zu den besten Fußballern des Planeten zählt. Seinen Status als GOAT (Greatest of all time) hat der Stürmer von Paris Saint-Germain mit dem WM-Sieg zementiert.

Der Südamerikaner hat in seiner Karriere alle wichtigen Titel abgeräumt, darunter je einmal die Weltmeisterschaft und die Copa America und viermal die UEFA Champions League.

Scaloni will Messi zum Weitermachen bewegen

Da der Trophäen-Schrank aus allen Nähten platzt, kündigte Messi vor dem WM-Endspiel gegen Frankreich (4:2 im Elfmeterschießen) an, keine weitere Weltmeisterschaft mehr spielen zu wollen. Scaloni hofft derweil, diesen Entschluss noch entkräften zu können.