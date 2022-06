Nationalmannschaft Lionel Messi: Letzte WM? Leandro Paredes wird sentimental

Argentiniens Fußballvolksheld Lionel Messi wird bei seiner Teilnahme an der diesjährigen Weltmeisterschaft 35 Jahre alt sein. Teamkollege Leandro Paredes freundet sich schon mal mit dem Gedanken an, La Pulga zum letzten Mal bei einem großen Turnier im Trikot der Albiceleste bestaunen zu dürfen.

Beim Anfang des Monats ausgetragenen Finalissima zwischen Italien und Argentinien brillierte Lionel Messi, bereitete beim 3:0 seines Teams zwei Tore vor. Wenige Tage später schnürte der Superstar beim 5:0 gegen Estland gar einen Fünferpack. Wahnsinn, was noch immer in dem bald 35-Jährigen steckt.

Bei Urbana Play wurde Nationalmannschaftskollege Leandro Paredes danach gefragt, wie es denn wäre, sollte Messi nicht mehr für seine Heimatfarben auflaufen. Der 27-Jährige, der seit einem Jahr auch auf Klubebene bei Paris Saint-Germain mit Messi zusammenspielt, mag sich gar nicht vorstellen, ohne La Pulga für die Albiceleste zu spielen.

"Jedes Mal, wenn er für die Nationalmannschaft spielt, kann man sehen, wie er es genießt und lebt", so Paredes, der hinzufügte: "Er weiß, dass es seine letzte Weltmeisterschaft sein könnte, deswegen genießt er die kommende umso mehr." Messi kommt in 162 Spielen für Argentinien auf 86 Tore und ist in seinem Geburtsland längst eine lebende Legende.