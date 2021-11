Brasilien gegen Argentinien : Fabinho nach Match gegen Messi von der Presse gefeiert

Das Aufeinandertreffen zwischen Argentinien und Brasilien verspricht eigentlich immer viele Treffer. Die stark besetzten Offensivreihen der Teams blieben beim jüngsten 0:0 jedoch weitgehend blass. Kein Wunder also, dass ein Defensivspieler von den Medien zum Man of the Match gekürt wurde.