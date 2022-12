Lothar Matthäus: "Messi ist sicher der Beste in diesem Jahrtausend"

Lionel Messi habe im Endspiel gegen Frankreich "bewiesen, wieso er für viele der größte Spieler aller Zeiten ist", erklärte der deutsche Rekordnationalspieler in seiner Kolumne auf Sky.

So weit will Matthäus nicht gehen, schließlich hätten sich auch Pele, Maradona, Ronaldo, Franz Beckenbauer in die Geschichtsbücher des Fußballs eingetragen. Aber Messi sei "sicher der Beste in diesem Jahrtausend und einer der größten Sportler, die wir je gesehen haben."

Lionel Messi gewann mit Barça alles, was es zu gewinnen gibt. Unter anderem viermal die Champions League. Individuell wurde er siebenmal mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Zahlreiche Rekorde für Verein und Nationalmannschaft pflastern seinen Weg.

In Katar stieg Messi unter anderem zum Rekordspieler auf. La Pulga löste Matthäus als Spieler mit den meisten WM-Einsätzen ab. Für den Deutschen kein Problem: "Dass er nebenbei meinen WM-Einsatz gebrochen hat, sei ihm von mir ebenso gegönnt wie alles andere."