Niederlande: Nationalmannschaft : Louis van Gaal: "Ich hatte noch nie einen Stürmer wie Memphis Depay"

Memphis Depay (27) hat sich am Montag doppelt in die Torschützenliste eingetragen. Auch dank seiner Tore gewann die niederländische Nationalmannschaft 6:0 gegen Gibraltar. Louis van Gaal (70) ist begeistert von seinem neuen Top-Torjäger.

"Wenn ich mir die Daten von Memphis ansehe, habe ich noch nie einen solchen Stürmer gehabt", erklärte der neue Übungsleiter der Elftal im Anschluss an das Schützenfest im De Kuip. "Jemand, der so viel läuft, so oft in die Tiefe geht und so oft an den Ball kommt."

Memphis Depay steuerte nicht nur zwei eigene Tore zum Heimsieg bei, er bereitete auch zwei weitere Treffer vor. Im Trikot der Zimmermannschaft hat er nun 60 Torbeteiligungen in seiner Karriere vorzuweisen.