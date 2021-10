Nationalmannschaft : Louis van Gaal macht sich Sorgen wegen Gini Wijnaldum

Wijnaldum war unter van Gaals Vor-Vorgänger Ronald Koeman Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld der Elftal. Auch der neue Nationaltrainer setzt auf den Routinier, der jedoch zusehen muss, dass er bei PSG bald eine Hauptrolle spielt. Ansonsten könnte er seinen Stammplatz in der Nationalelf verlieren.

"Noch schrillen die Alarmglocken nicht", betonte van Gaal: "Ich habe weiterhin Vertrauen in ihn und die anderen Spieler, die in einer ähnlichen Situation sind." Bald müsse Wijnaldum aber wieder regelmäßiger in der Startelf stehen.