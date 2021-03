Nationalmannschaft : Löw-Nachfolge für Julian Nagelsmann kein Thema

Für Julian Nagelsmann ist der Job als Bundestrainer momentan kein Thema. "Die nächsten Jahre will ich auf jeden Fall Vereinstrainer bleiben", sagte der Cheftrainer von RB Leipzig gegenüber dem Bezahlsender SKY.

Der 33-Jährige gilt als eines der größten Trainertalente in Deutschland, auch in Europa genießt Nagelsmann einen hervorragenden Ruf. Nicht umsonst wird er zumindest medial immer mal wieder mit Anstellungen bei Topklubs wie Tottenham Hotspur oder gar Real Madrid in Verbindung gebracht.

Ob er in Zukunft den höchsten Trainerjob Deutschlands einmal übernehmen könnte, mag Nagelsmann noch nicht abschließend bewerten. Ob es ihn irgendwann reizen könnte, sei aufgrund der langen Zeit nicht wirklich gut zu beantworten.