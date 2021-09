Nationalmannschaft : Luka Modric spricht über Versöhnung mit Mario Mandzukic

Luka Modric und Mario Mandzukic waren langjährige Teamkollegen in der kroatischen Nationalmannschaft. Zwischenzeitlich kam es zu einem Bruch in der Beziehung. In seiner Autobiografie "My Game" erklärt Modric, wie sie diesen Konflikt lösten.