Nationalmannschaft : Luke Shaw kontert Jose Mourinho: "Weiß nicht, warum er weitermacht"

Shaw hat in einer Medienrunde nun die Chance genutzt, sich zu wehren. "Ich bin es gewohnt, dass er negative Sachen über mich sagt", sagte der 25-Jährige. "Ich verstehe es wirklich nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, warum er immer noch weitermacht." Das sei "ziemlich merkwürdig". Mourinho sei ein toller Trainer gewesen, "aber die Vergangenheit ist Vergangenheit", es sei nun an der Zeit, sie hinter sich zu lassen. "Ich versuche es, aber er kann es anscheinend nicht."

Jose Mourinho hat es wieder getan. In seiner Funktion als EM-Experte holte er zur Kritik an Luke Shaw aus und bemängelte unter anderem dessen Standards ("sehr schwach" und "dramatisch schlecht") im abschließenden Gruppenspiel gegen Tschechien (1:0). Mourinhos Shaw-Bashing hat bereits lange Tradition.

Seine Teamkollegen seien über die anhaltende Fehde verwundert, brachte Shaw an. "Einige der Jungs haben gesagt: 'Was ist sein Problem?' Oder: 'Warum redet er immer noch?' Er muss einfach nach vorne schauen. Hoffentlich kann er seinen Frieden damit finden und aufhören, sich über mich Gedanken zu machen."

Das, was Mourinho nun geäußert habe, so Shaw, sei allerdings nichts im Vergleich zu dem, wie es früher war. Inzwischen ist es dem Außenbahnspieler ein Leichtes, The Special One einfach zu ignorieren "und sogar darüber zu lachen".