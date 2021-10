Nationalmannschaft : "Mach langsamer, Jadon Sancho" - Andorras Oldie nimmt Verletzung mit Humor

Die englische Nationalmannschaft gewann ihr WM-Qualifikationsspiel am Samstag mühelos mit 5:0 in Andorra. Im Anschluss sorgte allerdings ein Spieler des unterlegenen Teams für Schlagzeilen. Und den ein oder anderen Lacher.

Jadon Sancho zeigte im Dress der Three Lions, dass sein Vereinstrainer, Ole Gunnar Solskjaer, ruhig häufiger auf ihn setzen kann. Beim Duell mit dem Fußballzwerg Andorra brachte der ehemalige Dortmunder die gegnerischen Abwehrreihen permanent durcheinander und legte unter anderem die ersten beiden Treffer für seine Mannschaft auf.

Die Schnelligkeit Sanchos bekam im Laufe der Partie auch Ildefons Lima zu spüren. Der Andorraner kam in der 31. Minute für den verletzten Christian Garcia ins Spiel und kümmerte sich fortan um den Offensivmann von Manchester United. In der 63. Minute musste er allerdings schon wieder ausgewechselt werden, weil er in einem Laufduell mit Sancho eine Oberschenkelverletzung erlitt.