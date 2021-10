Italienische Nationalmannschaft : Mario Balotelli hofft auf Rückkehr zu den Azzurri

Balotelli stand zudem beim FC Liverpool und dem AC Mailand unter Vertrag. Seit seinem Abschied von Milan im Sommer 2016 ging es für den Angreifer nach Frankreich. Zunächst kam er bei Nizza unter, heuerte dann in Marseille an. 2019 kehrte er nach Italien zurück, nach Streitigkeiten mit dem Vereinsboss wurde sein Vertrag bei Brescia Calcio aufgelöst.

Im Juli 2021 heuerte der mittlerweile 31-Jährige in der Süper Lig bei Adana Demirspor an. Bisher erzielte er in acht Einsätzen vier Tore. Coach Vincenzo Montella will seinem Landsmann bei der erhofften Rückkehr zu den Azzurri unter die Arme greifen.

"Er hat dieses große Ziel: die Rückkehr in die Nationalmannschaft. Ich werde alles tun, um ihm zu helfen", verspricht der ehemalige Cheftrainer der Fiorentina.