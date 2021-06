Nationalmannschaft : Mats Hummels: "Cristiano Ronaldo war 2014 noch der Fixpunkt der Offensive, jetzt…"

Portugal habe eine "Masse" an guten Offensivspielern, betonte der Dortmunder. Bei der WM 2014 auf dem Weg zum Titel sei Cristiano Ronaldo "noch der Fixpunkt der Offensive" gewesen: "Jetzt haben sie eine große Fülle an herausragenden Spielern."

Hummels denkt dabei sicherlich an Bernardo Silva vom frischgebackenen englischen Meister Manchester City, Diogo Jota vom FC Liverpool oder auch Andre Silva (Eintracht Frankfurt) oder Joao Felix von Spaniens neuem Meister Atletico Madrid.

Beim Ziel, die starke Offensivreihe der Portugiesen aus dem Spiel zu nehmen, setzt der ehemalige Münchner auf das Kollektiv: "Wir müssen die Portugiesen gemeinsam stoppen."

Mats Hummels kontert Schweinsteiger-Kritik

Mats Hummels wurde nach seinem Eigentor gegen Frankreich von Jogi Löw in Schutz genommen, Bastian Schweinsteiger übte allerdings Kritik am Nationalverteidiger. Hummels habe hölzern gewirkt, so der ARD-Experte.