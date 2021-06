Nationalmannschaft : Nach Champions-League-Finale: Thiago Silva trifft bei der Selecao ein



Fussballeuropa Redaktion Thiago Silva, der am vergangenen Samstag mit Chelsea die Champions League gewann, ist am Montag im Trainingslager Granja Comary, in Rio de Janeiro, zur brasilianischen Nationalelf gestoßen.

Der 36-Jährige Innenverteidiger kann jedoch wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel in den zwei kommenden Partien in der südamerikanischen WM- Qualifikation noch nicht mitspielen. Der Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft und Ex-Kapitän von PSG verletzte sich im CL-Finale und musste in der 39. Spielminute ausgewechselt werden. Zur Zeit wird der Innenverteidiger vor Ort medizinisch behandelt, um bis zum Eröffnungsspiel der Copa America wieder fit zu sein. Der Trainer der Seleção, Tite, nominierte Flamengos Abwehrchef und Stammspieler Rodrigo Caio als Ersatzspieler.