Nationalmannschaft : Nach Cillessen: Auch Donny van de Beek muss Frank de Boer absagen

Wie der niederländische Fußballverband KNVB am Dienstag bekanntgab, wird Nationaltrainer Frank de Boer keinen Ersatz für den 24-Jährigen in den Kader holen.

Besonders bitter für van de Beek ist der Ausfall für die Titelkämpfe, weil er nach seinem Wechsel von Ajax Amsterdam zu Manchester United für über 40 Millionen Euro Ablöse kaum sein Können zeigen durfte. Bei der EM hätte er erstmals seit seiner Zeit in der Eredivisie wieder glänzen können.

Die Elftal spielt in der Vorrunde am Sonntag erstmals. Gegner um 21 Uhr in van de Beeks alter Heimat Amsterdam ist die Ukraine. Außerdem trifft Oranje auf Österreich und Nordmazedonien.