Portugiesische Nationalmannschaft "Dumm und undankbar": Cristiano Ronaldos Schwester schießt gegen Kritiker

Portugal verlor am Dienstagabend mit 0:1 gegen die spanische Auswahl und wird deshalb nicht zum Final Four der Nations League im nächsten Jahr reisen. Zum Sündenbock erklärten einige Fans Cristiano Ronaldo (37), der von seiner Schwester abermals bis aufs Blut verteidigt wurde.

"Die Portugiesen spucken auf den Teller, von dem sie essen, das war schon immer so", machte Ronaldos ältere Schwester ihrem Unmut auf Instagram Luft. "Deshalb stört es, wenn jemand aus der Asche auftaucht und die Mentalität ändert … Immer mit dir, mein König." Katia sprang ihrem Bruder in der Vergangenheit wiederholt zur Seite, wenn die Kritik an Ronaldo zu laut oder unverhältnismäßig war.

"Aber die Portugiesen sind krank, kleinlich, seelenlos, dumm, undankbar und für immer undankbar", polterte Katia auf Social Media weiter. "Es ist grausam. Und es war schon so viel, aber so viel, was er gab und gibt." Beim bitteren 0:1 stand Ronaldo trotz einem Cut an der Nase 90 Minuten lang auf dem Rasen.