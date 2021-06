Nationalmannschaft : Nach Duell mit Spanien: Aufatmen bei Cristiano Ronaldo und Co.

Grünes Licht für Cristiano Ronaldo und Co. vor dem EM-Auftakt gegen Ungarn (15.6, 21 Uhr) in Budapest. Der gesamte Kader des amtierenden Europameisters wurde negativ auf Corona getestet. Das verkündete der portugiesische Fußballverband am späten Montagabend.

Portugal hatte am Freitag eine Testpartie gegen Spanien (0:0) im Wanda Metropolitano zu Madrid absolviert. In der Folge wurde der Mannschaftskapitän der Seleccion, Barça-Profi Sergio Busquets, positiv auf COVID-19 getestet.

Für die Mannschaft von Superstar Cristiano Ronaldo (36, Juventus Turin) stand am Montag nach einem Ruhetag wieder Mannschaftstraining auf dem Programm. Am Mittwoch empfängt der Titelverteidiger Israel in Lissabon zum letzten Test vor der EM, bevor er am Donnerstag nach Budapest reist.

Das Team von Nationalcoach Fernando Santos trifft zunächst auf Ungarn, muss zudem gegen Frankreich und Deutschland ran.