Ziel: WM-Teilnahme Nach langer Pause: Sergio Ramos drängt in die Furia Roja

Sergio Ramos hat bei Paris Saint-Germain nach einer Seuchensaison seine Topform wiedererlangt. Nun drängt der Welt- und Europameister zurück in die spanische Nationalmannschaft.

Das letzte seiner 180 Länderspiele absolvierte Sergio Ramos im März 2021 gegen den Kosovo. Seitdem war der 36-Jährige außen vor, wenn Nationalcoach Luis Enrique seine Aufgebote bekanntgab. Das soll sich ändern. Ramos will unbedingt zur Weltmeisterschaft 2022.

Laut der Fachzeitung AS darf Ramos auf eine Nominierung hoffen, der Name des Rekordnationalspielers tauche im Pool der Kandidaten auf. Die Seleccion spielt in der Nations League Ende September die Schweiz (24.9) und Portugal um Cristiano Ronaldo (27.9). Ob Ramos dann dabei sein wird, bleibt abzuwarten.

Fakt ist: Ramos ist nach einem Jahr mit großen Verletzungssorgen, in denen er wettbewerbsübergreifend nur 13 Spiele für Paris Saint-Germain machte und bei manchen Beobachtern schon als Flop bewertet wurde, zurück.