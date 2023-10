Nach Rücktritt: Sergio Ramos träumt von Rückkehr in die Nationalmannschaft

Ein Dreivierteljahr nach seinem Rücktritt aus der spanischen Nationalmannschaft erklärt sich Sergio Ramos dazu bereit, wieder für die Furia Roja zu spielen. Zweifel an seiner Rückkehr bestehen allerdings nicht ohne Grund.

Es waren emotionale Zeilen, die Sergio Ramos im Februar dieses Jahres verfasste. In seinem Abschiedsbrief an die spanische Nationalmannschaft stellte der 37-Jährige klar, dass er vom neuen Nationaltrainer Luis de La Fuente höchstpersönlich mitgeteilt bekommen habe, "dass er nicht auf mich setzt und das auch künftig nicht tun wird, ganz egal, wie ich spiele".

Komplett abgeschlossen hat Ramos mit diesem Thema allerdings noch nicht. In einem Interview mit Movistar ist der Innenverteidiger erneut recht emotional geworden, als er zur spanischen Nationalmannschaft befragt wurde.

Sergio Ramos träumt von Rückkehr in die spanische Nationalmannschaft

"Jeder weiß, wie aufgeregt ich wäre, aber ich weiß, dass es nicht an mir liegt", hofft Ramos durchaus, bald wieder für sein Heimatland auflaufen zu dürfen. "Ich muss einfach mein Bestes geben und auf hohem Niveau spielen. Die Berufung in die Nationalmannschaft ist etwas, das von anderen entschieden wird. Ich habe weiterhin diese Hoffnung und werde versuchen, mit meinem Team, Sevilla, alles zu geben. Ich fühle mich immer besser, sammle immer mehr Minuten und bin in bester Verfassung."