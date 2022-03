Nationalmannschaft : Nach verpasster WM-Quali: Mohamed Salah deutet Rücktritt an

Am späten Dienstagabend verlor Ägypten im Elfmeterschießen mit 1:3 gegen den Senegal und wird deshalb nicht an der kommenden Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen. Für Mohamed Salah könnte es der letzte Auftritt im Trikot der Pharaonen gewesen sein.