KapitÃ¤nsbinde endgÃ¼ltig weg! Nagelsmann berichtet von GesprÃ¤ch mit Manuel Neuer

Beim FC Bayern wird Manuel Neuer nach seiner Rückkehr ins Team aller Voraussicht nach wieder zum Kapitän und damit sein vorheriges Amt ausführen. In der deutschen Nationalmannschaft sieht das anders aus – Julian Nagelsmann hat Ilkay Gündogan zum festen Kapitän ernannt. So hat Neuer darauf reagiert.

Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona bleibt auch unter Flick-Nachfolger Julian Nagelsmann Kapitän – auch bis zur Heim-Europameisterschaft 2024 und wenn Neuer wieder zurück in den DFB-Kader kommen sollte. Das gab der Bundestrainer kürzlich bekannt.

Zunächst hatte Hansi Flick Ilkay Gündogan in Abwesehenheit von Manuel Neuer, der sich im vergangenen Dezember einen Beinbruch zugezogen hatte, zum Kapitän der deutschen Nationalmannschaft gemacht.

Neuer droht Nummer-Eins-Status im DFB-Team zu verlieren

Neuer steht nach seinem Beinbruch und monatelanger Reha kurz vor seinem Comeback. Am Wochenende könnte der 38-Jährige gegen Mainz 05 erstmals wieder in den Kader zurückkehren. DFB-Sportdirektor Rudi Völler dazu: "Das Wichtigste wird für Manuel sein, dass er nach so einer Verletzung zurückkommt und wieder fit wird."

In die gleiche Kerbe schlägt Mitspieler Thomas Müller: "Ich glaube, der Manuel freut sich, dass er in der Lage ist, wieder im Tor zu stehen. Ich hoffe, dass er wieder Spiele machen kann, wenn wir zurück nach München kommen. Dann schauen wir weiter."

Eine Rückkehr ins DFB-Team gilt als fraglich. Mit Marc-Andre ter Stegen hat das DFB-Team einen der besten Torhüter im Kasten. Für Neuer bleibt nach über zehn Monaten Pause wohl zunächst nur die Rolle des Herausforderers.

