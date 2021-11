Brasilien gegen Argentinien : Batman-Frisur soll Neymar im Superclasico beflügeln

Am kommenden Mittwoch treffen mit Brasilien und Argentinien die beiden Fußballgroßmächte Südamerikas aufeinander. Die Selecao möchte mit einem Sieg das Ticket für die WM 2022 in Katar buchen. Ihr Superstar hat sich dafür schon einmal in die passende Stimmung gebracht.

Neymar, der bei Paris in dieser Saison noch nicht so treffsicher in Erscheinung trat, zeigte sich im letzten Ligaspiel gegen Girondins Bordeaux wieder in starker Verfassung. Seine zwei Treffer sicherten den 3:2-Auswärtserfolg seiner Mannschaft.