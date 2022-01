Nationalmannschaft : Neuer Job für Ex-Barça-Verteidiger Thomas Vermaelen?

Thomas Vermaelen (36) und Vissel Kobe gehen am Monatsende getrennte Wege. Der Innenverteidiger könnte seine Karriere Medienberichten zufolge nun beenden und einen neuen Job antreten.

Wie die Zeitung Het Laatste Nieuws in Erfahrung gebracht hat, will der belgische Fußballverband Vermaelen einen Posten in der Nationalmannschaft anbieten. Der Abwehrakteur soll zukünftig dem Trainerstab von Roberto Martinez angehören.

Thomas Vermaelen stand für sein Heimatland in der 85 Länderspielen auf dem Rasen. Auf Vereinsebene war er unter anderem für Ajax Amsterdam und Arsenal (2009 bis 2014) unterwegs.