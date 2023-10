Neymar-Popcornwerfer meldet sich: "Habe es geworfen, um..."

Neymar war außer Rand und Band. Zum einen wiegte da die Enttäuschung, dass Brasilien gegen Venezuela nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskam. Auf der anderen Seite brachte ihn ein Fan in Rage, der ihm nach dem Spiel mit einer Tüte Popcorn bewarf.

Neymar: Fan wollte mit Popcorn-Wurf nur die Aufmerksamkeit

Bei Leo Dias meldet sich dieser nun zu Wort: "Ich aß gerade Popcorn, als Neymar zu mir kam. Ich schrie und rief, und er schaute nicht einmal in meine Richtung. Ich habe das Popcorn geworfen, aber ich wollte ihm nicht weh tun, ich habe es geworfen, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen."

Das ist dem Fan, der anonym bleiben möchte, zweifelsohne gelungen. Aber nicht so, wie er sich das erhofft hatte. Neymar war kaum zu halten, schimpfte in die Menge und konnte nur durch Einwirkung seiner Mitspieler dazu gebracht werden, in die Katakomben zu gehen.