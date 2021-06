Nationalmannschaft : "Niemand zweifelt an Karim Benzema – vor allem nicht die Franzosen"

Karim Benzema ist seit seiner sensationellen Rückkehr in die französische Nationalmannschaft noch ohne eigenen Treffer. Paul Pogba sagt einen baldigen Torerfolg seines Teamkollegen voraus. Daran zweifeln würde sowieso niemand.

Nach fünfeinhalbjähriger Abstinenz kehrte Karim Benzema Anfang Juni wieder in den Kreis der französischen Nationalmannschaft zurück. In vier Begegnungen war er einige Male dicht dran an seinem ersten Torerfolg, geglückt ist ihm dieser bisher allerdings nicht.

"Karim wird ein Tor schießen, wer wird an ihm zweifeln? Niemand, vor allem nicht die Franzosen", versicherte Paul Pogba während einer Medienrunde, dass es schon bald klappen wird mit Benzemas erstem Treffer.

Seinen bisher letzten erzielte er im Oktober 2015. Damals besiegte Frankreich Armenien in einem Testspiel mit 4:0 – Benzema glänzte mit einem Doppelpack und einer Vorlage.

Pogba ist überzeugt davon, dass sich Benzema schon bald für sein Engagement belohnen wird. "Er hat Chancen, er ist im Spiel, er zeigt Leistung, das Tor wird von selbst kommen", sagte der Superstar von Manchester United.