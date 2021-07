Nationalmannschaft : Olympia: Spanien-Sorgen um Oscar Mingueza und Dani Ceballos

"Die Verletzungen von Mingueza und Ceballos sehen nicht gut aus. Ich hoffe, ich liege falsch, aber beide könnten eine Weile fehlen", sagte Olympia-Coach Luis de la Fuente nach dem 0:0 gegen die ägyptische Auswahl.

Barça-Verteidiger Mingueza musste bereits nach 22 Minuten mit Oberschenkelproblemen vom Feld. Für ihn kam Jesus Vallejo in die Partie. Ceballos musste nach einem schmerzhaften Tritt auf den Knöchel in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit runter. Für ihn kam Moncayola Tollar von Osasuna.

Die Spanier waren gegen den Außenseiter aus Nordafrika ihre Favoritenrolle nicht gerecht geworden. Am Sonntag muss ein Sieg gegen Australien her. Keine leichte Aufgabe. Down Under hatte zum Auftakt überrascht Argentinien mit 2:0 besiegt.