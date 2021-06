Nationalmannschaft : Paul Pogba und Raphael Varane: Franzosen-Topstars droht Sperre

Das französische Nationalteam gewann sein Auftaktspiel souverän gegen Deutschland mit 1:0. Trotz des knappen Vorsprungs geriet der Sieg nur selten in Gefahr. Auf die Euphorie könnte demnächst allerdings Verärgerung folgen, weil Paul Pogba und Raphael Varane gegen das Covid-Protokoll der UEFA verstießen.

In der stark besetzten Gruppe wäre der Ausfall von zwei wichtigen Spielern trotz der guten Ausgangslage und des breiten Kaders eine herber Dämpfer für die Ambitionen der Franzosen. Möglicherweise drücken die Ausrichter noch einmal beide Augen zu, wenn die anschließenden Tests negativ ausfallen.

Squadra Azzurra startet mit zwei Rekorden in die EM

Kepa, de Gea und Co.: Ex-Real-Keeper sieht Torwart-Krise in Spanien

Pogba und Rüdiger sind "Freunde"

Für Paul Pogba war es indessen nicht der einzige Aufreger an diesem Abend. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit biss Deutschlands Verteidiger Antonio Rüdiger dem Mittelfeldspieler von hinten an die Schulter und hielt ihn dabei an der Brust fest. Das kurze Reklamieren von Pogba wurde jedoch nicht von den Unparteiischen zur Kenntnis genommen.

Mittlerweile ist der kleine Zwist der beiden Stars ausgeräumt. "Toni und ich sind Freunde", sagte das "Opfer". Rüdiger entschuldigte sich: "Da darf ich mit dem Mund nicht so an seinen Rücken hingehen - gar keine Frage. Das sieht unglücklich aus."