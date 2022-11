Pedri knackt Mbappe-Rekord – "Der bisher beste Spieler der WM"

Die alleinige Bestmarke kann sich der Shooting-Star des FC Barcelona nicht mehr sichern. Am Freitag feiert er seinen 20. Geburtstag. Erst zwei Tage später steigt das nächste Spiel der Seleccion in Katar. Gegner der Iberer: Deutschland, das nach der Auftaktniederlage gegen Japan bereits mit dem Rücken zur Wand steht.

Gavi zum Spieler des Spiels gewählt

Pedri wurde von der FIFA übrigens nicht zum Spieler des Spiels ernannt, stattdessen wurde der noch jüngere Gavi (18) mit dem MVP-Award gegen Costa Rica ausgezeichnet.

Der Youngster machte trotz seiner Jugend bereits das 14. Länderspiel, der Treffer zum zwischenzeitlichen 5:0 war bereits sein dritter im Nationaltrikot.

Spanien stellt einige Rekorde auf

Gavi, Pedri und Co. stellten mit dem 7:0-Erfolg über Costa Rica weitere Rekorde ein oder neue Bestmarken auf. Drei Tore in der ersten Halbzeit schafften die Spanier erst zum zweiten Mal in der Geschichte bei einem WM-Spiel.

Zudem bedeutete das Schützenfest den höchsten WM-Sieg in der Verbandsgeschichte. Gavi ist jetzt der jüngste Spanier, der jemals bei einer WM auf dem Rasen stand.