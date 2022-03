Nationalmannschaft : Portugal-Kollege glaubt: Cristiano Ronaldo bei EM 2024 dabei

Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland wirft bereits seinen Schatten voraus, zumindest in Sachen Cristiano Ronaldo. Nationalmannschaftskollege Jose Fonte glaubt, dass der Superstar Portugal beim übernächsten Fußballgroßereignis noch immer vertreten wird.

Jose Fonte ist überzeugt davon, dass Cristiano Ronaldo seine Heimatnation Portugal auch noch bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland repräsentieren wird.

"Körperlich fühlt er sich großartig und wenn er die Möglichkeit hat, weiterhin auf hohem Niveau zu spielen, wird er das auch tun", erklärt Fonte bei talkSPORT. "Keiner weiß, was genau in ihm vorgeht. Ich denke aber, dass er mit der Nationalmannschaft nicht nur an der Weltmeisterschaft, sondern auch an der Europameisterschaft 2024 teilnehmen wird."

Mehr zum Thema