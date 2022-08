Nationalmannschaft PSG-Star Sergio Ramos will mit Spanien zur WM

Sergio Ramos hat sich offenbar zum Ziel gemacht, an der kommenden Winterweltmeisterschaft in Katar teilzunehmen. Nach den ersten vier Pflichtspielen für Paris Saint-Germain in dieser Saison will der 36-Jährige noch mal angreifen, und zwar auf jeder möglichen Ebene.

Wie die Marca berichtet, arbeitet Ramos an seinem Comeback in der spanischen Nationalmannschaft, mit der er gerne am bevorstehende Wintergroßereignis in Katar teilnehmen möchte. Spanien trifft dort in Gruppe E auf Costa Rica, Japan und Deutschland.