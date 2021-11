Bekennender Raucher klagt Belgien-Coach an : Rausgedrängt! Radja Nainggolan erhebt Vorwürfe gegen Roberto Martinez

Gründe für Martinez Ablehnung gegenüber Nainggolan soll dessen Auftreten und Vorliebe für Zigaretten sein. Nainggolan findet es aber nicht schlimm, dass er sich gelegentlich einen Glimmstängel ansteckt. "Was ist das Problem? Meine Lunge ist trainiert", so der 33-Jährige.

Andere Trainer hätten sein Verhalten stets akzeptiert. Das Rauchen entspanne ihn zudem, so vermeide er Stress. Laut Nainggolan hätte er mit einem anderen Nationaltrainer auf der Kommandobrücke mehr Nominierungen auf dem Buckel: "Schuld daran, dass ich nicht mehr Länderspiele habe, ist er, nicht mein Lebensstil."

Radja Nainggolan hat den Großteil seiner Profikarriere in Italien verbracht. 2004 wechselte er in den Nachwuchs von Piacenza Calcio. Es folgten Stationen bei Cagliari Calcio, dem AS Rom und Inter Mailand. Im vergangenen Sommer kehrte er zurück in seine bergische Heimat und unterschrieb bei Royal Antwerpen.

Nainggolan: Ärger beim Abschied aus der Serie A

Am liebsten wäre Nainggolan aber bis zum Karriereende für Cagliari auf Sardinien aufgelaufen. Man befand sich in Verhandlungen, diese wurden von Präsident Tommaso Giulini aber plötzlich abgebrochen. "Sie haben mich fallen gelassen. Ich war sehr verärgert, denn mein Traum war es, meine Karriere in Cagliari zu beenden", kritisierte Nainggolan seinen Ex-Club nach dem Abschied im August 2021.