"Scheiß auf Carlo Ancelotti": Brasilien-Legende mit heftiger Entgleisung

Seit Monaten wird Carlo Ancelotti vom brasilianischen Verband umworben. Ab dem kommenden Sommer, wenn sein Vertrag bei Real Madrid ausläuft, soll er laut den Planungen der Entscheidungsträger die Selecao übernehmen. Demnächst steht eine Entscheidung an.

Romario ist davon offensichtlich nicht wirklich angetan. "Scheiß auf Ancelotti", raunzt die brasilianische Fußballlegende bei Panorama Esportivo. "Ich will Diniz bis zum Ende. Ich möchte Ednaldo Rodrigues, dem Präsidenten des CBF, gratulieren, denn er hat Diniz sehr gut ausgewählt. Er ist der beste Trainer, den wir in Brasilien haben."

Carlo Ancelotti soll Brasilien übernehmen – Ergebnisse unter Fernando Diniz überzeugen nicht

Gemeint ist Fernando Diniz, der nach der Weltmeisterschaft in Katar auf den scheidenden Tite folgte und Brasilien bis in den kommenden Sommer interimistisch übernehmen soll. Dann, so die Planungen am Zuckerhut, übernimmt Ancelotti.