Nationalmannschaft : Schlechte Nachrichten für Ousmane Dembele

Nun droht dem 24-Jährigen laut L'Equipe aber das Aus in der KO-Runde. Die wichtige Partie gegen Europameister Portugal steige auf jeden Fall ohne den Barça-Profi. Auch das Achtelfinale sei in Gefahr.

Journalist Mohamed Bouhafsi vom Radiosender RMC Sport will sogar in Erfahrung gebracht haben, dass Dembele bei der Europameisterschaft gar nicht mehr zum Einsatz kommen werde.

Ousmane Dembele war am zweiten Spieltag der EURO gegen Ungarn in der 57. Spielminute für Adrien Rabiot ein- und wenige Minuten vor dem Spielende wieder ausgewechselt worden. Am ersten Spieltag gegen Deutschland (1:0) war er ebenfalls als Joker in die Partie gekommen, allerdings erst in der Nachspielzeit.