Schweinsteiger analysiert Bundestrainer-Frage: Warum van Gaal mehr Sinn als Nagelsmann ergeben würde

Bastian Schweinsteiger kennt van Gaal von Bayern München und Manchester United

Bastian Schweinsteiger kennt die Arbeitsweise des ehemaligen niederländischen Nationaltrainers bestens. Beim FC Bayern hörte der langjährige deutsche Nationalspieler auf das Kommando van Gaals. Auch bei Manchester United arbeiteten beide zusammen.

Laut Schweinsteiger birgt der DFB-Job für Nagelsmann auch die höhere Absturzgefahr. "Falls es schiefgehen sollte, wäre es für Julians Laufbahn nicht so ideal", so der Champions-League-Sieger von 2013. " Bei Louis würde es nicht so schwer ins Gewicht fallen."

