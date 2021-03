Nationalmannschaft : "Sehr, sehr gut": Toni Kroos freut sich auf Jamal Musiala

In der März-Länderspielphase könnte Jamal Musiala sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft geben. In Zukunft wird der Youngster des FC Bayern an der Seite von Toni Kroos spielen, der sich schon jetzt auf das Zusammenspiel freut.