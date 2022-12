Pele fleht Neymar an: "Deine Ära ist noch lange nicht vorbei"

Pele, der mit Brasilien insgesamt dreimal Weltmeister (1958, 1962 und 1970) wurde, machte in den letzten Tagen vor allem mit dem Kampf gegen seine Krebserkrankung Schlagzeilen. Sein Gesundheitszustand hielt ihn aber nicht davon ab, seine Landsleute bei der Weltmeisterschaft anzufeuern.

Nach deren Scheitern wandte sich Pele mit einer Botschaft direkt an Neymar, um ihn vom Weitermachen in der Selecao zu überzeugen. "Du weißt genau wie ich, dass nichts größer ist als die Freude, unser Land zu vertreten", schilderte die Sturmlegende auf Instagram. "Ich bin 82 Jahre alt und hoffe, dass ich dich nach all dieser Zeit irgendwie dazu inspiriert habe, so weit zu kommen."

Anschließend wurde Pele fast schon fordernd. "Deine Ära ist noch lange nicht vorbei. Inspiriere uns weiter. Ich werde weiterhin mit jedem Tor, das du erzielst, vor Freude in die Luft schlagen, wie ich es in jedem Spiel getan habe, indem ich dich auf dem Platz gesehen habe", beendete Pele seinen Aufruf an den ehemaligen Stürmer des FC Barcelona (2013 bis 2017).

Selecao: Neymar lässt Zukunft offen

Neymar kommt nach seinen beiden Treffern in Katar auf 77 Tore für die brasilianische Nationalmannschaft. Gemeinsam mit Pele ist er jetzt Rekordtorschütze seines Landes. Auf den Status als alleiniger Rekordhalter legt der PSG-Angreifer jedoch offensichtlich keinen großen Wert.