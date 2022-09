Spanische Nationalmannschaft Seleccion: Luis Enrique verzichtet auf Ansu Fati und Sergio Ramos

Die spanische Nationalmannschaft wird die letzten beiden Spiele vor der Weltmeisterschaft in Katar ohne Ansu Fati bestreiten. Nationaltrainer Luis Enrique hat das Wunderkind des FC Barcelona aber nicht vergessen.

Barça-Trainer Xavi Hernandez (42) will den Youngster nach dessen Verletzungsproblemen in den vergangenen zwei Jahren behutsam aufbauen und dosiert Fatis Einsätze. Für die Länderspiele gegen die Schweiz (24.9.) und Portugal (27.9.) ist Ansu Fati daher kein Kandidat für die Furia Roja.

"Er wird zurückkehren, wenn er das Niveau der Nationalmannschaft hat", kündigte Spaniens Nationalcoach auf der Pressekonferenz zur Nominierung seines Kaders an. Ansu Fati spielt nach langwierigen Verletzungsprobleme beim FC Barcelona derzeit nur als Joker.

"Es ist eine großartige Nachricht, Sergio Ramos nach anderthalb Jahren mit Verletzungen wieder auf dem Platz zu sehen", erklärte Ex-Barça-Coach Enrique. Der Altmeister muss seine Hoffnung auf eine Teilnahme an der WM noch nicht begraben.

Enrique beteuert: "Für keinen spanischen Spieler ist die Tür geschlossen." Er bevorzuge es aber, mehr über die Spieler zu sprechen, die nominiert wurden als über die abwesenden.

Borja Iglesias und Nico Williams erstmals für Spanien nominiert

Wieder zurück in der Seleccion ist Marco Asensio, der bei Real Madrid in der laufenden Saison ein Dasein als Bankdrücker fristet, aber in der Champions League nach seiner Einwechslung gegen RB Leipzig sein erstes Saisontor erzielte.

Erstmals für die spanische Nutzermannschaft nominiert sind die beiden Angreifer Borja Iglesias (29, Betis Sevilla) und Nico Williams (20, Athletic Bilbao). Der FC Barcelona stellt mit sechs Spielern den größten Teil des Aufgebots.

Kader Spaniens gegen die Schweiz und Portugal

Torhüter: Unai Simón, Robert Sánchez und David Raya

Abwehr: Jordi Alba, Pau Torres, Jose Luis Gayá, Hugo Guillamón, Diego Llorente, Eric García, Cesar Azpilicueta und Dani Carvajal

Mittelfeld: Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Koke, Gavi, Marcos Llorente und Carlos Soler

Angriff: Pablo Sarabia, Alvaro Morata, Marco Asensio, Yeremi Pino, Borja Iglesias, Nico Williams, Ferran Torres

Verwendete Quellen: sport.es