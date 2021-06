Nationalmannschaft : Sergio Busquets fehlt wegen Covid-19 – Verband plant um

Fans, die Tickets für das Spiel erworben hatten, können diese kostenlos zurückgeben. Dafür müssen sich diese bis um 14:00 Uhr melden. Wer seine Karten behält, erhält ein Preisnachlass von 20 Prozent.

Der zweimalige Europameister startet am kommenden Montag in die EURO. Um 21 Uhr geht es in Sevilla gegen Schweden, fünf Tage später empfangen die Iberer Polen ebenfalls um 21 Uhr. Das abschließende Gruppenspiel steigt am 23. Juni gegen die Slowakei (18 Uhr).