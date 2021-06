Nationalmannschaft : Spanien baut sich ein Schattenteam – Entwarnung bei Diego Llorente

In der Verbandsmitteilung heißt es, dass die Gruppe an Spielern das Training in den nächsten Tagen in einer parallelen Blase absolvieren werde, "die in Erwartung der möglichen Konsequenzen, die sich aus den Positivmeldungen von Sergio Busquets und Diego Llorente ergeben könnten, geschaffen wurde".

Der Corona-Alarm bei Diego Llorente war indes eine Fehlmeldung. Der zweite Test ergab ein negatives Ergebnis. "Ein am Mittwoch durchgeführter PCR-Test war negativ. Die Gegenanalyse hat vor wenigen Stunden dieses Ergebnis bestätigt", teilte der Verband am Donnerstag mit.