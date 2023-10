Furia Roja: De la Fuente verzichtet weiter auf Sergio Ramos

Spätestens nach der Rückkehr von Sergio Ramos in die spanische LaLiga wurde die Debatte über eine Rückkehr des Superstars in die spanische Nationalmannschaft größer. Nationaltrainer de la Fuente verzichtet jedoch weiter auf eine Nominierung des Rekordspielers, der 180-mal für Spanien aufgelaufen ist. Die Diskussionen um den 37-jährigen Innenverteidiger sind auch deshalb so groß, weil in der spanischen Nationalmannschaft Weltklasse-Qualität in der Zentrale fehlt.

Laporte, Pau Torres & Co. bekommen den Vorzug

De la Fuente nominierte für die anstehenden Spiele gegen Schottland und Norwegen mit Pau Torres (26), Aymeric Laporte (29), Robin le Normand (26) und David García (29) solide Abwehrspieler, jedoch konnte sich bis auf Laporte keiner über einen langen Zeitraum auf hohem Niveau überzeugen. Und der 29-Jährige Laporte spielt seit diesem Sommer in Saudi-Arabien und damit in einer Liga, die nicht mit den Top Ligen Europas zu vergleichen ist.

Die Rufe nach Sergio Ramos versuchte der spanische Nationaltrainer jedoch in der Pressekonferenz zu unterdrücken: "Die Debatte wird von Menschen angeheizt. Ich verstehe nicht, warum wir uns nur auf einen von ihnen konzentrieren. Ich muss aus 300 Spielern 23 auswählen."