Spektakulärer DFB-Plan: Toni Kroos soll bei der Heim-EM spielen

"Ein Spieler wie er, der sich immer noch auf so einem hohen Level befindet, muss eigentlich dabei sein", plädiert Antonio Rüdiger für ein Comeback von Toni Kroos bei der deutschen Nationalmannschaft. Immerhin befindet sich diese in einer lange anhaltenden Krise, und nächstes Jahr steht die Europameisterschaft im eigenen Land an.

Nach Informationen des spanischen Portals Relevo würde der DFB Kroos gerne beim großen Ereignis einsetzen. Nie direkt, aber über Mittelsmänner soll sich der deutsche Fußballverband über Kroos' Situation bei Real Madrid informiert haben.

Toni Kroos denkt nicht an DFB-Rückkehr

Das natürlich nicht ohne Grund: Die Verbandsverantwortlichen wollten dabei herausfinden, ob Kroos noch genug Ehrgeiz in sich trägt, seinem Land eine letzte Chance bei einem großen Turnier auf heimischem Boden zu geben. Die Möglichkeiten einer Rückkehr, so heißt es in der Meldung, gehen aber nahezu gegen Null.

Toni Kroos erklärte im Juli 2021 seinen DFB-Rücktritt - Foto: Katatonia82 / Shutterstock.com

Kroos habe nicht vor, noch einmal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen. Nach 106 Länderspielen erklärte der 33-Jährige im Juli 2021 seinen Rücktritt und konzentriert sich seitdem voll auf seine Klubaufgaben. Und daran wird sich aller Wahrscheinlichkeit auch nichts mehr ändern.

Der Start unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann verlief holprig. In der letzten Länderspielphase gab es zwei blamable Testkicks – einen gegen die Türkei (2:3) und den anderen gegen Österreich (0:2).

Verwendete Quellen

Relevo