Rückblick auf WM-Finale 2014 : Toni Kroos: "Es war schön, meine Frau wieder in den Arm nehmen zu können"

In weniger als zehn Monaten startet die 22. FIFA Fußballweltmeisterschaft in Katar. Für Toni Kroos ist das anscheinend ein guter Anlass, um noch einmal an die WM 2014 in Brasilien zurückzudenken, als die deutsche Nationalmannschaft den Titel errang. Der Mittelfeldspieler ist froh, dass er diesen besonderen Moment mit einer besonderen Person, seiner Frau, teilen konnte.