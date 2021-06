Nationalmannschaft : Toni Kroos: "Werde mir Gedanken machen und mit Hansi sprechen"

Toni Kroos biegt mit seinen 31 Jahren langsam aber sicher auf die Zielgerade seiner Karriere ein. Bei Real Madrid ist er noch lange nicht fertig, sein Vertrag läuft bis 2023. In der Nationalmannschaft könnte der Regisseur aber demnächst seinen Rücktritt erklären.

Toni Kroos schließt ein baldiges Ende seiner Nationalmannschaftslaufbahn nicht aus. "Ich entscheide nach dem Turnier", sagte der gebürtige Greifswalder im Lager der deutschen Elf in Seefeld. "Danach werde ich mir Gedanken machen und mit Hansi sprechen. Ich kenne ihn schon ewig."

Ein Rücktritt aus der Nationalmannschaft im Juli 2021 ist allerdings längst nicht in Stein gemeißelt. Bei Bekanntgabe der Verschiebung der EM von 2020 auf 2021 hatte er erklärt, dass die WM im Winter 2022 in Katar " gar nicht mehr so weit" weg sei.

Kroos kickt bereits seit 2010 in den Farben seines Vaterlands. 101 Länderspiele hat er auf dem Buckel. Zuletzt musste der viermalige Champions-League-Sieger (dreimal mit Real Madrid, einmal mit Bayern) kürzertreten. Wegen Corona.