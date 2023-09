Türkei feuert Stefan Kuntz – übernimmt Jogi Löw?

Seit seinem DFB-Rücktritt vor knapp zwei Jahren sucht Joachim Löw (63) nun schon nach einer neuen Herausforderung. In der jüngeren Vergangenheit wurde der Schwabe mit verschiedenen Vereinen in Verbindung gebracht. Sein Comeback könnte er allerdings erneut bei einer Nationalmannschaft feiern.

Der türkische Verband hat sich am Wochenende von Stefan Kuntz (60) getrennt. Spätestens seit der verpassten WM-Quali im Vorjahr stand der frühere Stürmer am Bosporus in der Kritik. Jetzt zogen die Verantwortlichen scheinbar die Reißleine.

In der kommenden Woche soll Kuntz' Nachfolger bereits präsentiert werden. Wie die türkische Nachrichtenagentur DHA vermeldet, gehört Joachim Löw zu den möglichen Anwärtern auf diesen Posten. Der Weltmeistertrainer stand schon zweimal in der Türkei unter Vertrag, konnte aber sowohl bei Fenerbahce Istanbul als auch bei Adanaspor nicht langfristig überzeugen.

Kurios: Stefan Kuntz wie Hansi Flick von Japan in die Knie gezwungen

Dass Löw sich überhaupt Hoffnungen auf den Trainerposten in der Türkei machen darf, verdankt er übrigens der japanischen Nationalmannschaft. Die Asiaten besiegten die Türken am Dienstag in einem Testspiel mit 4:2 und besiegelten damit wohl das Schicksal von Stefan Kuntz.