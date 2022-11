Harte Vorwürfe gegen Antonio Rüdiger

Beim Stand von 1:0 lieferte sich der Innenverteidiger von Real Madrid ein Laufduell mit Takuma Asano. Rüdiger war schneller, gewann das Duell und "tänzelte" im Laufe des Sprints. Der gebürtige Berliner lachte zudem.

Didi Hamann, 2005 Champions-League-Sieger mit dem FC Liverpool, äußert sich kritisch zur Aktion des Spielers von Real Madrid. "Ich denke, das war sehr unprofessionell. Es war nicht in Ordnung. Arrogant", schimpfte der ehemalige Nationalspieler (59 Einsätze für die DFB-Elf).

"Rüdiger hebt die Beine hoch", führt Hamann weiter aus. Solche Provokationen solle man sich aber besser sparen, "weil der Gegner immer irgendwann zurückkommt." Nach der Partie "lacht nur noch eine Mannschaft", verweist Hamann zudem auf den Sieg der Asiaten.

Deutschland gibt Führung aus der Hand

Deutschland konnte seine Überlegenheit aus der ersten Halbzeit nicht in Tore ummünzen, vergab zahlreiche Großchancen. Japan ging mit seinen Möglichkeiten nicht so verschwenderisch um, drehte den Rückstand noch in einen 2:1-Erfolg.