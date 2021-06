Nationalmannschaft : "Vamos Argentina": Leo Messi mit Kampfansage

Die argentinische Nationalmannschaft blickt auf eine ruhmreiche Vergangenheit zurück. Die Albiceleste errang 1978 und 1986 den Weltmeistertitel und gewann 14 Mal die Copa America. Doch in den letzten Jahren waren die großen Trophäen anderen Nationen vergönnt. Ein Umstand, den Lionel Messi in diesem Jahr mit dem Sieg der Copa America ändern möchte.

Auf Instagram verleiht er seinem Siegeswillen Ausdruck. "Wir sind bereit für den Wettbewerb und wir werden in jedem Spiel kämpfen, um zu gewinnen. Vamos Argentina."

Am Dienstag ließ der Angreifer seinen Worten Taten folgen. Auch wenn es gegen Chile nur zu einem 1:1-Unentschieden reichte, ging der Kapitän mit gutem Beispiel voran. Er erzielte in der 33. Spielminute einen wunderschönen Freistoßtreffer, der seine Mannen in Front brachte, ehe Eduardo Vargas in der 57. Minute ausglich.

Für Messi wäre der Gewinn des Turniers Balsam für die Seele. Er verlor mit der Nationalmannschaft nämlich nicht nur das Finale der WM 2014, sondern auch die Endspiele der Copa America 2015 und 2016.