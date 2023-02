Raphael Varane: "Ich fühle mich, als würde ich ersticken"

Raphael Varane beendet seine Karriere in der französischen Nationalmannschaft nach zehn Jahren - Foto: / Getty Images

Varane stand ab seinem 17. Lebensjahr bei Real Madrid unter Vertrag. 2021 wechselte er zu Manchester United, wo er unter Erik ten Hag gesetzt ist. In der Equipe Tricolore war Varane seit Jahren Leistungsträger. Auch bei der Weltmeisterschaft 2022.

Der volle Terminkalender mit Verein und Nationalmannschaft macht Varane offensichtlich mental und körperlich zu schaffen. "Wir spielen die ganze Zeit, wir hören nie auf. Der Kalender ist überfüllt", so der 93-fache französische Nationalspieler.

Hätte die Equipe Tricolore das Endspiel gegen Argentinien gewonnen, hätte er sein Nationalmannschaftsende "sofort danach verkündet", verrät der 29-Jährige. Es sei sehr schwer gewesen, Deschamps von seinem Entschluss zu unterrichten, es sei die wichtigste Entscheidung seiner Karriere gewesen.

Varane spielte zehn Jahre für Frankreich

Varane feierte sein Debüt in Frankreichs Nationalelf im März 2013 als 19-Jähriger. Unter Didier Deschamps gewann der spielstarke Innenverteidiger 2018 die Weltmeisterschaft und 2021 die Nations League. Jetzt sei es an der Zeit, so Varane, "dass die neue Generation übernimmt."

Verwendete Quellen: Canal Football Club