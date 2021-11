Nationalmannschaft : Albiceleste-Kollegen übermitteln Kun Agüero Genesungswünsche

Agüero, einer der engsten Freunde von Leo Messi, musste am 30. Oktober im Ligaspiel des FC Barcelona gegen Alaves ausgewechselt werden, weil er über Atemprobleme klagte. Der 33-Jährige konnte den Platz zwar selbstständig verlassen, wurde aber sofort in ein Krankenhaus eingeliefert. Die behandelnden Ärzte stellten dort eine Herzrhythmusstörung fest. Sein Klub geht nach dieser Diagnose von einer Ausfallzeit von mindestens drei Monaten aus.

Der Stürmer wird sich in dieser schweren Zeit über die Genesungswünsche aus der Heimat gefreut haben. Mit dem 0:0 gegen die Selecao löste Argentinien außerdem das Ticket für die WM im nächsten Jahr in Katar. Die Brasilianer hatten sich bereits in der letzten Woche für das Turnier qualifiziert, an dem Agüero bei einer entsprechenden Genesung wieder teilnehmen könnte.